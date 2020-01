Marina di Ragusa-Palermo, rosa col falso nove: Pergolizzi sperimenta le tre “F”. La probabile formazione

“Un attacco a tripla «F». Il Palermo che cerca soluzioni all’assenza forzata di Ricciardo lavora per convertirsi al falso nove”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della probabile formazione rosanero che scenderà in campo domenica alle 14.30 contro il Marina di Ragusa. Il tecnico Rosario Pergolizzi dovrà far a meno, oltre che di Doda e Vaccaro, anche di Giovanni Ricciardo che ha rimediato una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra e sarà costretto a stare ai box per circa un mese.

Palermo, critiche e polemiche: Pergolizzi divide, i rosanero volano. Il tecnico batte un altro primato

L’idea dell’allenatore del Palermo, al momento, sembra esser quella di schierare un attacco senza un centravanti di ruolo ma con tre attaccanti brevilinei, in maniera tale da non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Nel corso dell’allenamento di ieri, infatti, è stato provato il tridente composto da Felici, Ficarrotta e Floriano. In realtà il sostituto naturale di Ricciardo sarebbe Sforzini, ma l’ex Avellino, complici anche le sue non ottimali condizioni fisiche, non ha il posto assicurato.

A fungere da attaccante centrale sarebbe quindi Ficarrotta, che nelle ultime gare non ha trovato tanto spazio. Per l’esterno palermitano non sarebbe una posizione inedita in carriera, visto che in alcune esperienze ha anche occupato saltuariamente anche questo ruolo: “Otto presenze da prima punta da titolare con quattro gol in Serie D, un ruolino di marcia che dà ancor più peso alla sua candidatura”, si legge.

Marina di Ragusa-Palermo, venerdì Pergolizzi in sala stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Peretti ha lavorato a parte ma non sembra esser a rischio, con Pergolizzi che ha quindi provato la difesa con Lancini, Crivello e Marong. La mediana è ancora d decidere, anche se la coppia Martin-Kraja parte favorita rispetto a quella composta da Mauri e Ambro. “Sulle fasce si prospetta un’altra chance dal primo minuto per Langella e Martinelli, anche perché di alternative vere non ce ne sono”.

Non è da accantonare nemmeno l’ipotesi 3-5-2 con uno tra Mauri e Ambro in campo dall’inizio: “Ad oggi, però, il falso nove stuzzica le fantasie del tecnico, che evidentemente non intende rinunciare al tridente col quale finora ha costruito le proprie fortune. Anche senza Ricciardo e con uno Sforzini non ancora al top della condizione, il Palermo studia un modo per presentarsi a Ragusa con tre punte. E Ficarrotta intravede uno spiraglio per una nuova chance da titolare”, conclude il quotidiano.

Marina di Ragusa, cartelloni in città per invitare alla sfida contro il Palermo: “Appuntamento con la storia”