Marina di Ragusa, cartelloni in città per invitare alla sfida contro il Palermo: “Appuntamento con la storia”

Quattro giorni e sarà Marina di Ragusa-Palermo, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie D – Girone I.

Una sfida molto attesa, quella in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Aldo Campo” alle ore 14.30, come testimoniano i diversi cartelloni comparsi per le strade di Ragusa dove si legge: “Appuntamento con la storia”. Un vero e proprio slogan scelto dalla società siciliana per pubblicizzare la partita contro gli uomini di Rosario Pergolizzi. “Scriveremo una nuova pagina del diario rossoblù. Non potete mancare a questo ‘appuntamento con la storia’”, ha commentato il club stesso sulla propria pagina Facebook. Parole accompagnate da una foto che ritrae la squadra sotto uno dei cartelloni in giro per la città.

Per la sfida contro il Palermo, inoltre, è stata indetta la ‘Giornata Rossoblù’: in particolare, sono stati sospesi tutti gli ingressi omaggio, gli abbonamenti, i ridotti e gli accrediti degli sponsor. Per assistere al match, dunque, occorrerà acquistare un biglietto al prezzo unico di 10 euro, mentre gli under 10 potranno accedere gratuitamente accompagnati da un pagante a prezzo intero. I tagliandi si potranno acquistare a Ragusa e in tutta la provincia, con la prevendita che terminerà alle 15 di sabato. Domenica, invece, saranno in vendita anche al botteghino dello Stadio “Aldo Campo”.

“L’enfasi può sembrare esagerata se si ragiona alle latitudini diverse da quelle ragusane. In realtà lo slogan è appropriato per il clima che si respira fra Ragusa e Marina di Ragusa per l’arrivo del Palermo. […] Proprio quella squadra per la quale in molti tifavano fino a qualche anno fa quando la Serie A distava solamente 250 chilometri da casa”, scrive l’edizione odierna de ‘La Repubblica’.