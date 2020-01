Marina di Ragusa-Palermo: Accardi verso il forfait. I dettagli

“A Ragusa senza Accardi. Salvo sorprese nella seduta mattutina di oggi, il difensore resterà a Palermo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della probabile assenza del calciatore palermitano per la sfida di domani pomeriggio contro il Marina di Ragusa, gara in programma alle 14.30 allo stadio “Aldo Campo“. Accardi, infatti, ieri, non ha preso parte all’allenamento con il gruppo, restando a lavorare a bordo campo con i preparatori atletici. Il jolly classe 1995 non sta continuando a trovare spazio e la sua ultima presenza da titolare risale allo scorso 15 dicembre contro il Castrovillari. Da lì solo una presenza di pochi minuti col Marsala, nonostante il passaggio alla difesa a tre: “Anche domani rimarrà a secco, perché l’intenzione dell’allenatore è quella di non inserirlo nell’elenco dei convocati“.

