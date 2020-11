Maradona, parla il manager: “Sarà operato stasera. Non è intervento rischioso”

Diego Armando Maradona sarà operato questa sera.

A dichiararlo è il manager e amico del Pibe de Oro Stefano Ceci, intervenuto sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss” a seguito della notizia relativa alle condizioni di salute dell’ex numero 10 del Napoli che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo del calcio. Dopo essere stato ricoverato per ansia, anemia e depressione in una struttura ospedaliera di La Plata, una tac effettuata nella giornata di oggi ha infatti evidenziato un coagulo di sangue presente nel cervello di Maradona.

“Sarà operato, gli è stato trovato dopo una TAC un ematoma al cervello dovuto ad un trauma – ha ammesso Ceci – avrà sbattuto la testa e non se ne sarà reso conto, capita dopo le pillole che prende per la mancanza del sonno. Non è un intervento particolarmente rischioso come mi hanno detto i medici, già stasera sarà operato. Erano diversi giorni che era abbattuto, sta molto giù a livello psicologico e a questo si è aggiunta anche l’anemia. Il suo corpo negli anni è stato molto provato dalla vita sregolata che ha condotti e anche la pandemia a livello psicologico non l’ha aiutato. E’ stato rinchiuso da mesi solo con la cuoca e un aiutante, non incontra neanche i familiari da inizio pandemia. Tutte le persone che vogliono bene a Dio avranno una preghiera per lui, speriamo che passi presto questo momento“.

