Maradona, il ricordo di Platini: “Quello che Zidane faceva con la palla lui lo faceva con l’arancia. Per me non è il migliore della storia”

“Per me il migliore è stato Cruijff“.

E’ il commento dell’ex calciatore francese Michel Platini per rendere omaggio alla scomparsa di Diego Armando Maradona. La stella del calcio transalpino, durante un’intervista concessa al noto quotidiano L’Equipe, ha dichiarato: “Come ho detto diversi anni fa, quello che ha fatto Zidane con il pallone Maradona poteva farlo con un’arancia. Dato che sapeva giocare a calcio, avrebbe potuto essere anche un giocoliere di strada. È difficile collocare Maradona come il miglior giocatore della storia. Ho giocato contro di lui, ma per me il migliore è stato Cruyff. C’era anche Pelé, che vinse il Mondiale del 1970 e non era un umano, ma qualcos’altro. Se c’è la rivalità Maradona-Pelé è a causa della rivalità tra Argentina e Brasile e perché entrambi i paesi volevano avere il miglior giocatore della storia“.

