Maradona, Hodge e la maglia della Mano de Dios: “Vale un milione di dollari, ma non la venderò mai”

L’ho scambiata a fine partita con lui e sono stato criticato molto per questo.

Queste la parole di Steve Hodge, ex centrocampista della Nazionale inglese intervenuto per raccontare un curioso aneddoto riguardante Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino – scomparso circa un mese fa – ha siglato nel lontano Mondiale del 1986 i due gol più iconici della storia del calcio, ma soprattutto quelli con i quali milioni di supporters celebrano il ricordo proprio del Pibe de Oro. Una rete siglata con l’ausilio della mano, un’altra preceduta da una serie di dribbling ubriacanti e una prestazione sublime quella messa in campo da Maradona contro la rappresentativa inglese, della quale lo stesso Hodge era una delle colonne portanti. Quest’ultimo, infatti, per ricordare quella prestazione storica del suo allora avversario, decise di chiedergli in cambio la maglia appena indossata, oggi diventata cimelio di una giornata indimenticabile e significativa sia per l’Argentina che per l’Inghilterra.

Hodge ha comunque voluto chiarire diversi aspetti legati a questo incredibile reperto da collezione, in seguito ad alcune accuse mosse proprio contro la mezzala britannica. Ecco le sue parole: “Quella partita non sarà mai dimenticata nella storia del calcio – aggiunge -. L’ho incolpato, e criticato, per il suo gol di mano, Maradona però era un giocatore straordinario. Era coraggioso come un leone. Era abituato a ricevere calci ovunque giocasse. Ho custodito questa maglia per 34 anni e non ho mai provato a venderla. Ha un incredibile valore sentimentale. Ho letto articoli su Internet, dicevano che voglio un milione o due per questa maglia, ma è una bugia. Lo trovo un po’ irrispettoso e totalmente sbagliato. Non è in vendita, questa maglia, lo chiarisco”.

