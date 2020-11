Maradona, Diego Jr. vuole raggiungere l’Argentina: il figlio del Pibe chiede il via libera medico per partire

Diego Maradona Jr. vuole raggiungere l’Argentina.

Secondo le ultime indiscrezioni il figlio dell’ex Pibe de Oro sarebbe intenzionato – nel corso dei prossimi giorni – a partire per il Sud America. L’obiettivo sarebbe, infatti, quello di dare l’ultimo saluto alla salma del defunto papà, andatosene a causa di un arresto cardio-circolatorio nel primo pomeriggio dello scorso 25 novembre. L’intoppo che però rende difficile questo immenso atto d’amore sono le condizioni di salute di Diego Jr., ricoverato presso l’Ospedale Cotugno di Napoli a causa di problemi legati al coronavirus. Il figlio dell’ex campione del mondo, infatti, ha contratto il Covid 19 e da circa un mese si trova in stato di osservazione clinica da parte dei medici del centro sanitario partenopeo.

Nonostante le procedure burocratiche per far viaggiare Diego Jr. siano tutto sommato fattibili, ciò potrebbe non bastare. Questo perchè la veglia dovrebbe durare solo fino alle ore 16 locali ( le 20 di domani in Italia), per cui dopo si dovrebbe procedere con la sepoltura del Pibe. Il figlio di quest’ultimo, dunque, potrebbe tristemente non riuscire a dare l’ultimo saluto al suo eterno papà.

