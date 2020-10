Manchester United, la rivelazione di Cavani: “Neymar? Abbiamo avuto una discussione nello spogliatoio, vi racconto”

Parla Edison Cavani.

Il neo acquisto dei “Red Devils” ed ex PSG, torna a parlare della sua esperienza al club francese. L’attaccante uruguaiano – non convocato da Tabarez per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio -, intervenuto ai microfoni di ESPN si è soffermato sul rapporto con l’ex compagno Neymar: “È un bravo ragazzo. L’unica volta che ho litigato con lui, e lo sanno tutti, è stato nella partita con il Lione. Abbiamo avuto una discussione anche nello spogliatoio, ma è finita lì”.

Manchester United, la rivelazione di Cavani: “Ho avuto il Covid-19, ho pensato smettere col calcio”

Uruguay, Recoba chiama Suarez e Cavani: “Barcellona? Luis va rispettato, lo porto con Edinson al Club Nacional”

Caratterialmente differenti, ma due calciatori di livello mondiale: “Non è necessario essere tutti amici o fratelli in un gruppo. Ciò che conta è essere uniti in campo, proteggersi a vicenda, correre l’uno per l’latro. Dopo non serve uscire a cena tutti insieme – prosegue il Matador -. Ciò che non si può negare è il rispetto e l’impegno in campo per i compagni. È vero che non abbiamo condiviso molto, ma questo non ci impediva di avere un buon rapporto e di rispettarci”, ha concluso il classe ’87, la cui prima esperienza in Italia con la maglia del Palermo contro la Fiorentina è ricordata per un goal da incorniciare, che entrerà a far parte della storia del club rosanero e dell’attaccante sudamericano.

VIDEO Cavani, da Palermo a Napoli: tutti i gol realizzati dal “Matador” in Serie A