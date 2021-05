Manchester United, Fred: “Inghilterra razzista, qui ho trovato tanta ignoranza”

In Inghilterra ho avuto molti problemi con il razzismo.

Queste le parole di Fred, centrocampista del Manchester United intervenuto in merito alle numerose questioni razziste che stanno caratterizzando in negativo la sua esperienza in Inghilterra. Diversi, infatti, gli episodi denigratori che hanno colpito il giocatore brasiliano negli ultimi mesi, tutto per il suo colore della pelle. Insulti e situazioni molto brutte quelle vissute dal classe ’93, raccontate da lui stesso in occasione di una lunga intervista concessa ai microfoni di Globo Esporte. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Gli insulti nel 2019 dopo gara col City? Era una situazione molto brutta. Pensavo che l’Ucraina fosse il Paese più razzista, ma lì non ho avuto problemi, cosa che invece ho avuto qui in Inghilterra. Qui hanno iniziato ad abusare in modo razzista. Penso che questa situazione non stia cambiando. Purtroppo c’è ancora tanto razzismo nella nostra società e bisogna trovare il modo di contrastarlo. Il modo giusto ovviamente. Quel ragazzo che è stato razzista nei miei confronti, non potevo certo prenderlo a pugni. Bisogna controllare le emozioni”.