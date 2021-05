Calciomercato Juventus, CR7 in bilico: possibile scambio con il Manchester United. Le ultime

Tiene ancora banco il futuro di CR7.

La permanenza del fuoriclasse portoghese tra le fila della Juventus è destinata a rimanere un vero e proprio rebus. Il fresco vincitore della Coppa Italia, viene comunque da una stagione al di sotto delle aspettative. Non di certo dal punto di vista numerico – considerati i 29 centri messi a segno dal numero 7 -, bensì sotto quello dei risultati sportivi conseguiti. Nonostante i due trofei vinti con la Vecchia Signora, l’ambizione più grande – quella della Champi0ns League – sembra ancora un vero e proprio cruccio insormontabile.

Anche e sopratutto per tali motivi, il fuoriclasse di Madeira sembrerebbe star pensando ad un possibile addio alla Juventus, anche se non sembrano molte le soluzioni alternative per il suo futuro. Congelata la possibilità di un eventuale ritorno allo Sporting Lisbona o al Real Madrid, l’unica possibile destinazione sembrerebbe essere il Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il numero 7 bianconero avrebbe mostrato dei leciti dubbi sulla sua permanenza nel capoluogo piemontese. L’idea sopraggiunta da fonti oltremanica sarebbe quella di un eventuale scambio di cartellini con Paul Pogba, visto e considerato il gradimento che il giocatore francese ha nei confronti della sua ex squadra.

Il reparto mediano della compagine bianconera ha presentato, nel corso di questa stagione, diverse amnesie in zone nevralgiche del terreno di gioco. Una buona dose di esperienza e qualità tecniche, come quelle di Pogba, potrebbe giovare in maniera decisiva a tutto l’organico torinese, che in quella zona del campo avrebbe un estremo bisogno delle caratteristiche tattiche del classe ’93.