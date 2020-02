Licata-Palermo, richiesta estensione del settore ospiti: oltre 500 posti per i tifosi rosanero. I dettagli

Il Licata si prepara ad accogliere il Palermo.

In occasione della venticinquesima giornata del campionato di Serie D – Girone I, la squadra di Rosario Pergolizzi approderà allo Stadio Dino Liotta. Alla sfida, in programma domenica 23 febbraio alle ore 15.00, mancano ancora tredici giorni, ma la società gialloblù si sta già preparando a ricevere i supporters rosanero che seguiranno il club del duo Mirri-Di Piazza in trasferta. Il settore ospiti dell’impianto può ospitare 500 tifosi, ma in virtù della prevista numerosa vendita di tagliandi il Licata ha richiesto nelle scorse ore all’Osservatorio Sportivo di concedere un’ulteriore parte della gradinata preposta. Mercoledì si avrà l’eventuale ufficialità dell’estensione. Intanto, i biglietti sono già in vendita.

