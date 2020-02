Licata-Palermo, mister Campanella: “Conosciamo bene la forza dei rosanero, vogliamo fare bella figura”

Al “Dino Liotta” il Licata non perde da otto partite, ma dall’altra parte il Palermo in trasferta ha avuto un cammino quasi impeccabile: “Non ci illudiamo – prosegue l’allenatore licatese –. Conosciamo la forza del Palermo, fuori casa ne hanno vinto 9 su 11 e sono imbattuti, non è lassù per caso. Però ce la giocheremo a modo nostro. Vogliamo onorare una domenica che a Licata sarà come un giorno di festa perché tanti licatesi tifano Palermo. Noi però vogliamo fare bella figura e magari riuscire a conquistare un risultato positivo. Come i rosanero, che hanno tantissima qualità, anche noi giochiamo un buon calcio e abbiamo giocatori in grado di sbloccare la partita con una giocata, penso a Cannavò che è il capocannoniere del girone con 13 gol oppure a Convitto“.

Licata-Palermo, gialloblù nel loro fortino: al “Dino Liotta” cammino da big

In organico Campanella ha anche a disposizione quattro calciatori palermitani che non vedono l’ora di affrontare la squadra della loro città, si tratta del portiere Ingrassia, il difensore Dainello e i centrocampisti Civilleri e Mazzamuto: “I ragazzi sono in trepidazione ed è comprensibile. D’altronde giocheranno contro la squadra della loro città e dei loro sogni“, ha concluso l’allenatore del Licata.