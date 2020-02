Licata-Palermo, gialloblù nel loro fortino: al “Dino Liotta” cammino da big

“Il rullo compressore da trasferta chiamato alla prova più difficile prima dello scontro diretto col Savoia“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’insidiosa sfida del “Dino Liotta” che attende il Palermo domani pomeriggio alle 15. Il Licata, infatti, tra le mura amiche ha avuto in campionato un cammino da vera e propria big e proviene da otto risultati utili consecutivi in casa. Meglio dei gialloblù solo il Savoia che non ha ancora mai perso al “Giraud”, avendo ottenuto dieci successi e tre pareggi.

“Il Licata, invece, ha avuto bisogno di carburare, ma è da otto partite consecutive che non conosce sconfitta davanti ai propri tifosi. Sei vittorie e due pareggi dal 27 ottobre ad oggi, con l’ultimo k.o. interno datato 13 ottobre, patito per mano del Savoia. Da allora, una marcia inarrestabile: pareggio con l’Acr Messina, vittorie contro Troina, San Tommaso, Marsala e Marina di Ragusa, altro pari con l’Fc Messina e due successi di fila contro Palmese e Corigliano“, si legge.

L’unica squadra che tiene il passo della formazione allenata da Campanella è il Biancavilla, anch’esso giunto ad otto risultati utili consecutivi in casa. I rosanero dovranno quindi far attenzione a questo Licata che al “Liotta” viaggia a passo di record, ma dall’altra parte la squadra di Pergolizzi è quella che ha il miglior rendimento esterno del campionato con una media punti di 2,6 a partita. Licata-Palermo, sfida d’alta quota.