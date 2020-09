Lega Pro, Ghirelli: “Avevo proposto di passare da 22 a 23 giocatori. Eleven Sports dia una riposta”

Giornata d’Assemblea per la Serie C.

Durante la mattina odierna si è svolta l’Assemblea di Lega Pro convocata per dare risposta all’AIC. Così come comunicano i canali ufficiali della terza divsione italiana, venerdì prossimo ci sarà la ratifica delle decisioni prese. Da parte dell’Assemblea semaforo verde sui diversi temi affrontati: dalli liste delle squadre, passando per Eleven Sport fino alla situazione caotica in casa Trapani. In merito a quanto discusso proprio durante l’Assemblea, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato diverse dichiarazioni per commentare quanto analizzato durante la riunione.

“Nell’incontro convocato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ringrazio, avevo proposto di passare da 22 a 23 giocatori per quello che riguardava le liste: ma per chiudere occorreva arrivare a 24. In questo contesto noi acquisiamo 2 punti chiave: le liste e il minutaggio. Abbiamo anche posto il tema delle risorse per lo sviluppo della formazione di giovani talenti. Eleven risponda in modo chiaro e netto. Noi abbiamo subito un danno ma contemporaneamente chiediamo scusa ai clienti-tifosi. Il Governo e il Parlamento supportino chi si è impegnato. Un ampliamento dei soggetti che potrebbero usufruire del provvedimento annullerebbe i benefici e si trasformerebbe nell’ennesimo intervento a pioggia. Questa è una Serie C con club di alto profilo che ragionano a sistema. Sono un valore del calcio che fa bene al Paese“.

