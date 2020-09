Serie C, Codacons contro Eleven Sports: “Utenti danneggiati, azienda li risarcisca”

Domenica da incubo per buona parte di utenti di Eleven Sports.

Disagi e sistema in tilt: è questo lo scenario palesatosi agli occhi degli utenti di Eleven Sports domenica 27 settembre che, a causa di un bug nel sistema, non hanno potuto usufruire del servizio acquistato, registrato problematiche di vario genere durante il pomeriggio di ieri. Una situazione segnalata da una buona fetta di consumatori al Codacons che, nelle scorse ore, hanno sottolineato l’impossibilità di seguire in diretta a causa di un malfunzionamento della piattaforma.

Pronta la risposta del Codacons che a seguito dell’incresciosa vicenda ha invitato Eleven Sports a “riconoscere indennizzi automatici in favore dei propri clienti in relazione al disservizio registrato ieri. E’ indubbio infatti il danno subito dagli utenti che, a fronte del pagamento di un abbonamento, non hanno potuto godere del servizio acquistato. L’azienda deve dunque risarcire i consumatori coinvolti riconoscendo loro la possibilità di assistere in tv in modo gratuito ad almeno due giornate di campionato. Tutti gli interessati a far valere i propri diritti possono ottenere assistenza alla mail info@codacons.it o al numero 89349955″.