Lecce, Liverani contrario alla ripresa: “Per noi sarà come scalare l’Everest. Anche un bambino di 8 anni capirebbe che…”

Fabio Liverani alza la voce.

Mentre i club di Serie A restano in attesa del via libero definitivo per la ripresa, c’è chi manifesta il proprio dissenso in merito al ritorno in campo delle squadre, dopo lo stop forzato di marzo imposto dal Governo a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ il caso del tecnico Fabio Liverani che, intervenuto ai microfoni di “Radio Rai”, ha sollevato i propri dubbi dubbi proprio in merito alla ripartenza dei campionati.

https://www.mediagol.it/serie-a/spadafora-la-serie-a-puo-ripartire-il-13-o-il-20-giugno-partite-in-chiaro-rispondo-cosi-il-modello-tedesco/

“Per noi sarà come scalare l’Everest, abbiamo costruito una rosa per giocare una volta a settimana, ora ci troviamo praticamente di fronte alla prospettiva di un Mondiale o di un Europeo, con 12 partite in 40 giorni. Sono preoccupato. I cinque cambi e l’eventualità dei playout? Non si cambiano le regole in corsa. E poi, giocare alle 16:30 a Lecce, in piena estate, anche un bambino di otto anni capisce che sia impossibile”.

“Sono contrario ai 5 cambi, è un vantaggio per chi ha rose extralarge – ha dichiarato il tecnico dei salentini. E poi va a cambiare un protocollo che non era così all’inizio. I playoff e i playout? Sono contrario, il calcio è partito con delle regole, le cose non vanno cambiate in corsa”.

Durante l’intervista, Fabio Liverani, ha infine tessuto le lodi della Lazio – sua ex squadra da giocatore – in corsa per lo scudetto insieme a Juventus e Inter, prima dello stop dei campionati imposto dal Governo ad inizio marzo: “La Lazio ha giocato una stagione incredibile: nessuno lo avrebbe immaginato l’estate scorsa, ma i biancocelesti hanno meritato sul campo, dimostrando grande coesione. Essere un solo punto sotto alla Juventus e averne otto di vantaggio sull’Inter quando mancano dodici partite, è straordinario”, conclude l’ex regista capitolino.