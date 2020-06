Lecce, Lapadula: “Sarà un grande inizio, sono carico. I tifosi ci mancheranno”

Il Lecce si prepara in vista della ripartenza.

La punta dei salentini Gianluca Lapadula è intervenuto presso i canali ufficiali del club giallorosso, esprimendosi in merito alla ripresa del campionato di Serie A: “Come sto e come abbiamo lavorato in vista del Milan? Ho avuto qualche stop in questi giorni, ma nulla di importante. Sarà un grande inizio, sono sempre stato carico e in questo periodo ho puntato molto sull’alimentazione e sui lavori di forza. Nonostante gli allenamenti a casa, è stata dura riprendere sul campo. Ma siamo pronti. Ripartire è una cosa importante, noi viviamo per la prestazione della domenica e finalmente è un nuovo obiettivo. Gol dell’ex? Dal mio punto di vista contro la Juve ha fatto una buona partita, è una squadra in forma nonostante tutti gli alibi. Per un attaccante è importante segnare, ma anche a livello di squadra sarà fondamentale partire bene. Come sarà il calcio dopo lo stop coronavirus? Io credo che lo sport sia lo stesso, ci sono gli avversari e la palla. Cambierà l’atmosfera, ma il resto è identico. Tutto è ancora in gioco, sarà importante partire bene in questo mini-campionato. Vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato, abbiamo dimostrato di essere un gruppo solido e unito. Per me è stato strano vedere gli spalti vuoti per le due gare di Coppa Italia e sarà un peccato vedere il Via del Mare senza tifosi. Ci mancheranno perché sono sempre stati tanti in casa e in trasferta”, ha concluso Lapadula.

