Lecce-Milan, Liguori: “Porte chiuse nota dolente, contro i rossoneri match complicato. Liverani? Valore aggiunto per il club”

Parola a Corrado Liguori.

Le squadre si preparano a tornare in campo dopo lo stop forzato dei campionati causato dall’emergenza Coronavirus. Ad analizzare il momento vissuto dal mondo del calcio, facendo il punto della situazione in casa giallorossa, è il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori, intervenuto ai microfoni di “Tuttosport”.

“Stiamo vivendo una situazione tutta nuova, riprenderemo un campionato completamente differente dal passato. I valori si azzereranno, si ripartirà tutti allo stesso livello con una fase di rodaggio. E’ chiaro che il fatto di giocare sistematicamente ogni due o tre giorni, e di chiudere tutto nell’arco di un mese e mezzo. favorirà fin da subito chi è riuscito ad ambientarsi in questo nuovo habitat”.

Il vice-presidente giallorosso si è poi espresso sulla prima sfida di campionato: “Ormai siamo nella fase più importante, stiamo preparando questa partita con allenamenti specifici. Si sta tornando quasi alla normalità e di conseguenza al clima pregara. Contro i rossoneri sarà una sfida difficile e particolare perché romperà il ghiaccio. Il Milan avrà il vantaggio e lo svantaggio di aver disputato già la partita di Coppa Italia. Noi dovremmo partire col piede giusto, non esistono incontri semplici o difficili ma sicuramente iniziare con Milan e Juventus non è proprio il massimo. Lo stop del campionato è pesato sulle casse dell’US Lecce? Il Lecce arriva in questa fase con i conti in regola. Ringrazio i calciatori e tutto lo staff per esserci venuti incontro rinunciando ad una mensilità che in caso di permanenza in serie A verrà restituita come premio salvezza, in caso di retrocessione sarà una vera e propria rinuncia. Il bilancio del Lecce è assolutamente in ordine ed ha una situazione di indebitamento a livello bancario praticamente prossima allo zero”.

Chiosa finale sulle porte chiuse: “Senza tifosi allo stadio?La mancanza dei tifosi allo stadio è la nota dolente per tutte le società. Per quanto riguarda il Lecce non sarà facile ripartire senza i nostri sostenitori, specialmente nell’anno del record di abbonamenti registrati nella storia della società giallorossa. Dispiace non averli con noi, ma purtroppo il coronavirus è stato un qualcosa che è caduto addosso senza avviso. Occorre andare avanti. Liverani? E’ stata una scelta importante e vincente. Lo dicono i numeri: due promozioni consecutive. Liverani ed il suo staff sono riusciti ad ottenere il massimo dalle squadre che la società ha messo a disposizione. Sono molto soddisfatto dell’operato del nostro tecnico e sono convinto che in questa ultima fase di campionato sarà il nostro valore aggiunto“.