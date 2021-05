Lecce, Corini out: la dirigenza ha preso la decisione dopo il ko contro il Venezia

Eugenio Corini out.

VIDEO Lecce-Venezia, veneti in finale playoff: Mancosu sbaglia il match point. Il film della gara

Decisiva l’eliminazione rimediata dalla compagine salentina per mano del Venezia di Zanetti. Inspiegabilmente il Lecce ha avuto un crollo nell’ultima parte della corrente stagione agonistica. La banda guidata dall’ex capitano del Palermo si trovava in piena promozione diretta a tre giornate dal termine con un vantaggio di ben quattro punti sulla Salernitana. La rosa di Castori è riuscita successivamente ad agguantare la Serie A reo calo della formazione salentina.

Il confronto avvenuto tra la dirigenza e Corini sembra non aver lasciato spazio a dubbi o perplessità: non ci sono più le condizioni per continuare questo connubio tra l’ex rosanero e il direttore Pantaleo Corvino con a capo il presidente Saverio Sticchi Damiani.

