LE PAGELLE DI TERAMO-PALERMO 2-0: rosa inconcludenti e poco concentrati nei momenti clou

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo crolla in casa del Teramo nella prima partita ufficiale dopo sette mesi di inattività. Male sia nuovi che vecchi, ma il campionato è ancora lungo e c’è tempo per cercare nuovi innesti e per trovare la quadratura del cerchio. Domenica prossima al “Barbera” arriverà un Potenza reduce dalla vittoria interna col Catanzaro.

PELAGOTTI 5

Sul primo gol è bravo Santoro a beccare l’angolino più lontano col destro. Sul secondo viene sorpreso dalla conclusione potente, ma non irresistibile, di Di Francesco.

PERETTI 4,5

Grave l’errore nell’azione del gol quando invece di seguire il proprio marcatore sul taglio, si concentra sul pallone regalando a Santoro almeno cinque metri.

LANCINI 4,5

Anche lui nel primo gol poteva fare qualcosa in più chiudendo la traiettoria di passaggio a Costa Ferreira (l’autore dell’assist). Nel secondo gol invece riesce a farsi dare 3 metri da Di Francesco in un metro andando persino contro le leggi della fisica.

MARCONI 5

Parte bene, soprattutto in fase di impostazione ma poi cala fisicamente e perde di lucidità. Nel secondo gol prima va gol gomito alto su Bombagi (che comunque non rappresentava un pericolo) poi entra in maniera poco decisa su Di Francesco quando ancora era fuori dall’area.

CRIVELLO 5

Riesce a fermare una sola volta l’incontenibile Cancellotti sulla corsia mancina ma da lui ci si aspetta molto di più, soprattutto nella gestione del reparto difensivo. CORRADO (dal 62′) S.V. il suo ingresso non cambia nulla.