LE PAGELLE DI PALERMO-SAMPDORIA 2-0. Palermo ‘decorinizzato’, ritrova la magia dei playoff e va in semifinale

Gioca con la sicurezza di un veterano che trasmette all'intero reparto. Bravo con i piedi e lucido quando pressato alto dagli attaccanti della Samp che provano a metterlo in difficoltà, non sente la pressione di giocare davanti a uno stadio tutto esaurito e dimostra la sua affidabilità tra i pali. D'altronde da un portiere che ha giocato una finale di un Mondiale (U20), la pressione è un fattore tutto sommato ininfluente.

Inizia col piglio giusto ma è costretto a uscire dopo venti minuti per un infortunio. MARCONI (dal 20') 7 al suo ingresso lo stadio si ammutolisce come se avesse ricevuto una improvvisa brutta notizia. E invece Marconi annusa l'aria dei playoff e disputa una partita praticamente perfetta come quelle degli spareggi di C.