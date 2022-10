LE PAGELLE DI PALERMO-PISA 3-3. Due punti persi e tanti rimpianti, ma oggi si è visto un accenno di gioco

Il Palermo pareggia 3-3 contro il Pisa al Barbera una partita che avrebbe potuto tranquillamente vincere con un pizzico di lucidità in più. Bene Elia, Di Mariano e Gomes, anche se sul 3-1 si dovrebbe giocare d'esperienza per non buttare alle ortiche un vantaggio così importante. Domenica prossima contro il Cittadella al Barbera ci sarà un altro scontro diretto da non sbagliare.