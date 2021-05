Lazio-Torino, Cairo: “Complimenti alla squadra di Inzaghi. Futuro Belotti? Rispondo così”

Parola ad Ubrano Cairo.

Serie A, Lazio-Torino 0-0: Immobile sbaglia il rigore, granata salvi e Benevento in B

Il presidente del Torino ha così analizzato ai microfoni di Sky Sport presente e futuro della squadra guidata da Davide Nicola dopo l’ufficialità della salvezza ai danni del Benevento di Pippo Inzaghi. “E’ stato un secondo tempo molto importante. La squadra era un po’ spaventata e un po’ sulle gambe. Abbiamo un po’ subito ma poi al 70′ Sanabria ha preso un palo che poteva cambiarci la partita in meglio. La Lazio ha dato tutto e ha fatto bene perchè è giusto che si faccia così al di là del fatto che Simone sia il fratello Pippo. Complimenti, hanno onorato la partita e il campionato. E’ una stagione particolare per noi, è iniziata male poi ci siamo ripresi e infine è arrivato il Covid dopo la vittoria di Cagliari e questo ha comportato problematiche“.

“Parleremo ben bene con tutti e due. Ora Belotti andrà all’Europeo, ha ancora un anno di contratto. Voglio capire anche lui cosa vuol fare e come la pensa. Con Nicola ci vedremo a brevissimo. Adesso fateci godere questa serata che è bella per noi. Abbiamo ottenuto un risultato non facile anche se eravamo partiti con idee diverse“.