Lazio-Torino, Inzaghi alla vigilia: “Derby con la Roma grande delusione, abbiamo un obiettivo ben preciso”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi.

Dopo la sconfitta in occasione del derby contro la Roma che ha determinato l’addio alla prossima Champions League, per il tecnico della Lazio è già tempo di voltare pagina e proiettarsi al prossimo incontro di campionato contro il Torino. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il coach biancoceleste si è espresso in vista della sfida in programma martedì sera alle ore 20.30 allo Stadio “Olimpico”, valevole per il recupero della venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

Non una partita come le altre per Inzaghi: un pareggio o una vittoria del Torino condannerebbe, infatti, il Benevento del fratello Pippo alla retrocessione in Serie B.

“Veniamo da una grande delusione nel derby e domani, contro il Torino, vogliamo onorare al meglio il campionato. Domani sarà anche l’ultima in casa della stagione. Abbiamo un record in ballo, vogliamo allungare la striscia di vittorie consecutive all’Olimpico. Come stanno i giocatori? È presto, abbiamo giocato sabato sera. Sicuramente non ci sarà Acerbi che oltre alla squalifica ha rimediato un infortunio. Indisponibile anche Correa, mentre gli altri saranno da valutare dopo l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani mattina”, sono state le sue parole.