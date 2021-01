Lazio, si chiude per il rinnovo di Inzaghi: il tecnico biancoceleste prolunga fino al 2024. Cifre e dettagli

Simone Inzaghi in biancoceleste fino al 2024.

Sembra ormai in dirittura d’arrivo la trattativa che vedrebbe l’attuale tecnico della formazione capitolina prolungare il suo contratto per altre tre stagioni. Delle molteplici questioni legate alla sua permanenza in quel di Formello si era già discusso abbondantemente in estate, quando Inzaghi aveva mostrato al patron Claudio Lotito la sua ferma volontà di continuare il percorso cominciato ormai 5 anni fa all’ombra dello Stadio Olimpico. Nonostante la sua scadenza fosse ormai prossima, l’ex attaccante ha deciso di voler dare continuità al suo progetto tecnico e tattico che, finora, ha portato la Lazio a giocare attivamente per guadagnarsi un posto in Champions League e qualche soddisfazione in più per quel che riguarda la Serie A.

Standard prestazionali e di risultati certamente al di sopra di qualsiasi aspettativa, hanno permesso a Simone Inzaghi di poter ottenere un aumento del suo stipendio che passa dai 2 milioni di euro annui ai 2,5 che guadagnerà fino al 2024. Un riconoscimento per tutto il lavoro svolto fino ad ora con la compagine biancoceleste, cresciuta sul campo a vista d’occhio nonostante gli investimenti non particolarmente gravosi nelle varie sessioni di calciomercato.

