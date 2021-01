Lazio, Luis Alberto operato d’urgenza: attacco di appendicite per lo spagnolo

Tegola per la Lazio e Simone Inzaghi.

In serata il fantasista spagnolo dei biancocelesti, Luis Alberto, è stato colpito da un forte attacco di appendicite ed è stato di conseguenza operato d’urgenza. L’operazione eseguita presso la Clinica Paideia, come conferma gianlucadimarzio.com, è perfettamente riuscita. Adesso però si deve attendere la totale guarigione del calciatore e di conseguenza Simone Inzaghi perderà una delle sue pedine importanti per diverse partite tra campionato e Coppa Italia. Il giocatore iberico salterà senza dubbio le sfide contro Parma (Coppa) e Sassuolo, da valutare un suo possibile rientro a fine gennaio contro l’Atalanta.

