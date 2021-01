Lazio, Lotito elogia Fares. “Un gesto di generosità indimenticabile, perfettamente in linea con la nostra filosofia”

Sincero apprezzamento per il gesto di grande generosità e sensibilità.

West Ham, prestito flop per Felipe Anderson: l’ex Lazio vuole lasciare subito il Porto ma Moyes…

Così Claudio Lotito, numero uno della Lazio intervenuto in merito al grande gesto di generosità compiuto da Mohamed Fares nei giorni scorsi. Il laterale biancoceleste ha ricevuto una telefonata proprio da parte del patron capitolino, con la quale è stato ringraziato per la donazione elargita in favore del rider napoletano al quale – nelle scorse ore – era stato rubato uno scooter da alcuni malviventi della zona. Ecco le parole con le quali Lotito ha elogiato il suo centrocampista, fautore di uno splendido gesto di generosità: “L’affermazione di questi valori viene prima dei risultati, specie quando si tratta dell’aiuto verso i più deboli, da parte di chi è stato più fortunato. Fares ha fatto un gesto personale con la riservatezza e la discrezione che incarnano perfettamente lo spirito di diverse altre iniziative che insieme a tutta la squadra e al mondo Lazio portiamo avanti da tempo in favore dei più bisognosi. Il fatto che non abbia cercato clamore lo rende ancora più significativo e degno di apprezzamento da parte della Società e di esempio per tutti”.

VIDEO Cassano su Bobo Tv, rivelazione shock: “Non sapete cosa diceva Gasperini a Crespo”