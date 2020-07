Lazio, Inzaghi: “Ci giochiamo lo Scudetto dopo 20 anni, non toccate questo gruppo. Torneremo a vincere”

Ennesimo passo falso della Lazio.

Dopo una prima parte di stagione al di sopra di ogni rosea aspettativa, la squadra biancoceleste vista in seguito alla sosta forzata non è sembrata in un grande momento di forma. La compagine del patron Claudio Lotito, infatti, ha collezionato 3 sconfitte nel giro di 15 giorni e nell’ultimo match non è andata oltre lo 0-0 in casa dell’Udinese, confermando prestazioni e risultati visti anche nelle scorse gare. Un semplice momento no al quale Simone Inzaghi, tecnico dei capitolini ormai dal 2016, ha provato a dare una spiegazione nelle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa nel post-partita della Dacia Arena: “Avevamo abituati tutti bene, dobbiamo ritornare ad essere così ma sono tranquillissimo. So che quando riavrò i miei giocatori al completo torneremo a vincere come prima del lockdown. Quest’anno abbiamo vinto la Supercoppa, spero di poter tornare in Champions dopo 13 anni”.

Serie A, si chiude la 33esima giornata: stasera Torino-Genoa e Spal-Inter. Le probabili formazioni

Ha difeso il suo gruppo a spada tratta, mostrando tanta umiltà e il valore del legame instauratosi con tutti i suoi giocatori: “Dopo 20 anni siamo tornati a lottare per uno scudetto, abbiamo vinto tre trofei, quindi questo gruppo non me lo deve toccare nessuno. Poi è normale: dopo aver perso due partite in 11 mesi, ne perdiamo 3 in 15 giorni e facciamo notizia. Questo lo so bene”. Adesso alla Lazio non resta che consolidare fino alla fine della stagione il secondo posto della classifica, ritrovando quelle meravigliose trame di gioco ammirate da supporters e appassionati prima che l’emergenza Coronavirus desse lo stop anche alla Serie A.

Serie A, 33a giornata: un immenso Sassuolo ferma la Juve, Lazio in crisi e Lecce nei guai. Risultati e classifica