Serie A, 33a giornata: un immenso Sassuolo ferma la Juve, Lazio in crisi e Lecce nei guai. Risultati e classifica

Si chiudono le gare del mercoledì.

Alle ore 21.45 si sono disputate ben 4 gare che hanno regalato tante emozioni in termini di gol. La Juventus non va oltre uno spettacolare 3-3 in casa di uno strepitoso Sassuolo mai domo che aveva inizialmente rimontato i bianconeri. Piemontesi avanti due reti nel corso dei primi minuti del primo tempo grazie a Danilo e Higuain, ad accorciare ci pensa Djuricic. La ripresa è prettamente di marca neroverde che pareggiano con una punizione di Berardi e si portano avanti con un tocco ravvicinato di Caputo. La rete del pari definitivo la mette a segno Alex Sandro su corner calciato perfettamente da Rodrigo Bentancur. Stecca ancora la Lazio che chiude 0-0 in casa dell’Udinese, vittoria esterna (1-3) della Fiorentina che mette nei guai il Lecce; in zona Europa League successo per 2-1 della Roma sul Verona grazie a Veretout e Dzeko.