Christian Botturi è il nuovo Direttore Sportivo della Cremonese. Il classe 1980 ha firmato nelle scorse il contratto che lo lega al club grigiorosso, dopo aver rescisso con il Mantova, e mette la parola fine al cast avviato dalla Cremo negli ultimi giorni, quando Simone Giacchetta ha deciso di lasciare Cremona, dopo cinque anni. L'annuncio è arrivato dai canali ufficiali del club.

Il cast

La ricerca del DS sembrava orientata verso Paolo Bravo, in uscita dal Sudtirol, o Guido Angelozzi, corteggiato anche dallo Spezia in Serie C. Nella giornata di ieri si è inserito, e ha balzato tutti, Botturi, che ha trovato l'accordo con il club e oggi ha firmato il contratto che lo lega ai grigiorossi fino al 2028, con opzione per prolungare un ulteriore anno. In giornata il Mantova aveva ufficializzato la rescissione del contratto, liberando di fatto il classe 1980.

Il comunicato della Cremo

"U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Christian Botturi l’incarico di direttore sportivo del club grigiorosso con decorrenza 1° luglio 2026. Il dirigente sarà legato alla società fino al 30 giugno 2028.

Classe 1980, Botturi inizia la propria carriera dirigenziale nell’Atalanta in qualità di osservatore; nel 1999 ricopre il ruolo di direttore sportivo e responsabile del settore giovanile del Montichiari, incarico che manterrà per circa dieci anni. Conclusa la lunga parentesi rossoblù, seguono le esperienze con la prima squadra del Lumezzane e i settori giovanili di Mantova, Inter e Brescia. Del Brescia è stato anche direttore sportivo nella stagione 2021-22. Successivamente passa alla Pro Sesto, dove è protagonista di un’ottima stagione conclusasi con il 4° posto in campionato nel 2022-23 e al Mantova: con i virgiliani il direttore sportivo centra prima la promozione in Serie B nel 2024 e poi la salvezza nel 2025.

Proprietà e società porgono il loro benvenuto al direttore Botturi e gli augurano buon lavoro."

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