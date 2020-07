Juventus-Sampdoria, Ferrero non ci sta: “Non siamo vittime sacrificali, vogliamo fare l’impresa”

Massimo Ferrero senza filtri.

Serie A, cresce l’attesa per Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni. Le scelte di Sarri e Ranieri

Nella serata odierna la Sampdoria affronterà in trasferta la Juventus di Maurizio Sarri alla quale serve una vittoria per festeggiare il nono scudetto di fila. I bianconeri al momento si ritrovano con 4 punti di vantaggio sull’Inter che sabato ha superato 3-0 in trasferta il Genoa, di conseguenza serviranno tre punti per archiviare la pratica Scudetto. Il presidente della compagine ligure, Massimo Ferrero, promette comunque battaglia nel corso di un’intervista rilasciata a Libero.

VIDEO Juventus-Sampdoria, Mauro Icardi sbanca lo Stadium: accadde nella stagione 2012-13. Le immagini

“Non siamo la vittima sacrificale di nessuno né tantomeno in vacanza. Ci tengo a precisarlo nei confronti di chi considera scontati i tre punti per i bianconeri. Nient’affatto! Vogliamo continuare il ciclo di successi delle ultime settimane. Andiamo a Torino per giocarci la nostra partita con grande orgoglio e provare a vincere. Perché un conto è sconfiggere una rivale diretta e un conto i campioni d’Italia. E battere uno squadrone come la Juve, per di più a casa loro, sarebbe qualcosa di speciale e di altisonante”.

Calciomercato Palermo, ecco i tasselli da sistemare: idea Vrioni della Juventus. Simeri e gli under…