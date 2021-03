Juventus-Porto, sconforto Pirlo: “Chiesa sta facendo benissimo. Adesso abbiamo un solo obiettivo”

Parla Andrea Pirlo.

Il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare la vittoria, mai dal sapore così amaro, maturata contro il Porto. Sapore amaro perché la Juventus ha salutato la Champions League nonostante un super Federico Chiesa, vero trascinatore dei suoi. Di seguito le dichiarazioni di Andrea Pirlo, molto amareggiato a causa della grande delusione.

“Abbiamo fatto quattro errori in due gare e ci sono costati la qualificazione. In Champions League questi errori non sono ammissibili. I ragazzi hanno fatto il massimo, ma purtroppo non è bastato. Abbiamo fatto una brutta gara all’andata e qui siamo partiti mali, quando commetti questi errori e subisci quattro gol così è poi difficile passare il turno. Siamo a marzo, dobbiamo buttarci sul campionato cercando di dimenticare quanto successo questa sera perché c’è ancora tempo per recuperare. Federico sta facendo benissimo, anche in fase realizzativa, dispiace per lui e per tutta la squadra perché volevamo andare avanti a tutti i costi in Champions”.

