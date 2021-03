Borussia Dortmund-Siviglia, Haaland: “Partita dura, ma sono contento. Sul rigore vi confesso una cosa”

Mister 20 gol in 14 partite nella massima competizione europea.

Borussia-Siviglia 2-2: a “Dortmund” fa tutto Haaland, la squadra di Terzić è ai quarti di Champions League

Erling Haaland mostruoso: il baby prodigio classe 2000 ha staccato il pass per i quarti di Champions League praticamente da solo. Sono infatti quattro le reti segnate dall’ariete norvegese nel doppio confronto con il Siviglia, numeri dunque da record per un giocatore sensazionale. A margine del match terminato per 2-2, Haaland ha commentato così il passaggio del turno del Borussia Dortmund.

“È stata una partita dura: sono stanco, ma è bello essersi qualificati. Sapevamo che ci sarebbero venuti a prendere alti, ma quando abbiamo segnato si sono ritrovati nella situazione di dovercene fare tre. Ho sbagliato il primo rigore, ma se Bounou fosse rimasto con i piedi sulla linea avrei segnato, come ho fatto sul secondo. Ero un po’ nervoso sul secondo rigore, ma sapevo che siglare la doppietta sarebbe stata una bella sensazione“.

