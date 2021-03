Borussia-Siviglia 2-2: a “Dortmund” fa tutto Haaland, la squadra di Terzić è ai quarti di Champions League

Erling Haaland show ed il Borussia Dortmund vola ai quarti di finale di Champions League.

Champions League, Borussia Dortmund-Siviglia: le formazioni ufficiali del match

E’ bastato un pareggio alla formazione guidata da Edin Terzić per staccare il pass per il turno successivo di Champions League. Ad aprire le marcature il solito Erling Haaland, abile a sfruttare l’assist di Marco Reus ed a spingere in rete da due passi. Al 48′ minuto succede di tutto al Signal Iduna Park: prima sempre il baby prodigio classe 2000 realizza la propria doppietta personale, successivamente però annullata a causa di un calcio di rigore concesso dal var alla squadra di casa. Dal dischetto si presenta Haaland, ma è strepitoso Yassine Bounou ad ipnotizzare il centravanti norvegese. Clamoroso però perché il tiro dagli undici metri è da ripetere a causa di un’irregolarità commessa dallo stesso estremo difensore del Siviglia: l’ariete gallonero non sbaglia la seconda volta ed esulta, abbastanza polemicamente, in faccia a Bounou. Al 67′ ha poi accorciato le distanze, sempre dal dischetto, Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino ha poi trovato anche il pari a tempo scaduto, realizzando però una rete valida solamente per le statistiche perché al Dortmund è così bastato non perdere contro la squadra del Papu Gomez per approdare ai quarti di finale di Champions League, dopo la splendida vittoria per 3-2 ottenuta all’andata in terra spagnola.