Juventus, incerto il futuro di Higuain: il Pipita verso l’addio? La strategia bianconera e i possibili sostituti

Continua a tenere banco il futuro di Gonzalo Higuain.

Dopo aver fissato la ripresa degli allenamenti nei 4 campi esterni della Continassa, la Juventus trattiene un occhio vigile sul mercato che sarà. Il caso, ad oggi ancora da risolvere, è quello del Pipita che, dopo essere tornato in Sud America tra il 19 e il 20 marzo scorso per stare vicino alla madre malata, non ha ancora comunicato alla dirigenza bianconera le sue intenzioni. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il classe ’87 probabilmente terminerà questa stagione e anche la prossima a Torino per poi lasciare una volta scaduto l’accordo, nel 2021. Dunque, un rinnovo, al momento, è fuori discussione. Ma qualora l’addio anticipato dovesse prendere quota, le ipotesi più accreditate per l’ex Napoli sarebbero quelle del MLS e del River Plate, con quest’ultimo in netto vantaggio, sia per la volontà del giocatore sia per eventuali scambi.

Calciomercato Juventus, Higuain verso il River Plate? Il padre Jorge: “Ecco la verità”

Grosso punto di domanda sul futuro di Higuain. La Juventus, che a quanto pare non avrebbe nessuna intenzione di restare con un pugno di mosche in mano, si sarebbe già mossa per trovare un degno sostituto. Il club di Andrea Agnelli, infatti, avrebbe già individuato in Mauro Icardi e Arek Milik i possibili sostituti del bomber sudamericano. Il destino dell’ex nerazzurro, però, è nelle mani del PSG, che potrebbe decidere di riscattarlo dall’Inter per 70 milioni, mettendo così Maurito davanti ad un importante bivio. Discorso totalmente diverso, invece, per il polacco, che dopo quattro stagioni con la maglia azzurra, sarebbe intenzionato a cambiare aria. Proprio Milik, dunque, potrebbe essere il secondo centravanti a passare dal Vesuvio alla Mole.

Juventus, il futuro di Higuain è un rebus: il Pipita resta in Argentina? La situazione