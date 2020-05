Calciomercato Juventus, Higuain verso il River Plate? Il padre Jorge: “Ecco la verità”

Quale futuro per Gonzalo Higuain?

L’attaccante della Juventus, che non ha ancora fatto ritorno in quel di Torino, aveva lasciato l’Italia lo scorso marzo a seguito della notizia della sospensione del campionato di Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Pipita si trova attualmente a Buenos Aires per stare accanto alla madre malata e alla famiglia. Per questo motivo, nelle ultime settimane, l’ex Napoli è stato accostato a più riprese al River Plate, considerata anche la volontà del calciatore di chiudere la carriera in patria, proprio con la maglia con cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio.

Tuttavia, il ritorno di Higuain in Argentina non si concretizzerà nell’immediato. “Non è ancora il momento – ha dichiarato il padre del classe 1987, Jorge Higuain, ai microfoni di ‘TNT Sports’ -. Ha ancora un anno di contratto con la Juventus e lo vuole rispettare. Non voglio neanche parlarne adesso perché per il momento si tratta soltanto di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River. Le critiche? Ci sono giocatori che sono molto criticati, credo che certa gente sia stupida. Passano l’intera giornata ad attaccare e creare meme. Non si sa chi siano, chi attacca in rete è così codardo che si rende ridicolo. È povera gente che perde tempo”.

Higuain – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – è atteso a Torino nella giornata di domenica, forse lunedì considerando il lungo volo dall’Argentina, il fuso orario e un possibile scalo. Intanto, in casa Juventus si susseguono i rientri degli stranieri che nelle settimane scorse avevano lasciato l’Italia: nella serata di ieri è stata la volta di Sami Khedira.

