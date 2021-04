Juventus-Genoa, Zappacosta: “Aspetto il duello con Chiesa, ai bianconeri dico una cosa”

Davide Zappacosta prepara il match contro la Juventus.

L’esterno di centrocampo del Genoa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , dove ha detto la sua proprio sulla sfida con i bianconeri. La formazione rossoblu si trova in un grande stato di forma, complice l’arrivo a metà stagione di Davide Ballardini che ha finalmente trovato la quadra tecnica ad una squadra sembrata in difficoltà nella prima parte di stagione. Ecco le sue parole, legate al match contro la Vecchia Signora e al confronto con Federico Chiesa: “Non penso più al rigore non dato contro la Fiorentina; ho smaltito la rabbia e ora penso soltanto alla Juventus. Dovremo trasformare questa rabbia in carica agonistica positiva contro una delle squadre migliori d’Italia. Chiesa? Federico sta facendo molto molto bene, è in fiducia, gioca con molta personalità. Non possiamo pensare però solo a lui, perché la Juve ha tanti campioni e dobbiamo arginare tutta la squadra. Europeo? Come ho detto tante volte, è il sogno di tutti i calciatori. Per ora resto concentrato sul Genoa”.

Zappacosta ha poi concluso il suo intervento evidenziando le differenze tra il campionato di Serie A e la Premier League :”La Premier League mi ha fatto crescere tanto, è molto più fisico e ci sono contrasti duri. Contro la Juve sarà una sfida molto stimolante ma difficile, ma la prepariamo sempre alla nostra maniera. Abbiamo ancora un paio di giorni per arrivare pronti. Come squadra stiamo attraversando un buon momento, e anche io; finalmente ho superato Covid e infortuni e posso dare una mano ai ragazzi.

