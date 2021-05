Juve Stabia-Palermo, i tifosi ci credono: in 200 caricano la squadra prima della partenza

Il Palermo si avvicina alla sfida playoff contro la Juve Stabia.

Palermo, porta aperta in trasferta: contro la Juve Stabia servirà invertire il trend

I rosanero si proiettano alla sfida di mercoledì pomeriggio in casa della compagine gialloblu, un match durante il quale servirà obbligatoriamente trovare un successo per poter conquistare il pass per il prossimo turno. Una partita importante e un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione, lo sanno i tifosi che si sono stretti alla squadra. Prima della partenza per la Campania, i rosanero sono stati avvolti da cori e incitamenti da parte di circa 200 supporters della Curva Nord 12 ritrovatisi nel piazzale del “Renzo Barbera”. La squadra al termine dell’allenamento, riporta l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia, si è affacciata per salutare e ringraziare i propri sostenitori.

Palermo, si avvicina la Juve Stabia: aleggia il mistero Lucca, il bomber non si è allenato

Per gli uomini di Filippi è stata e sarà di certo una spinta sostanziale in vista della trasferta in Campania, ma le assenze purtroppo sono davvero pesanti. Non ci sarà di certo Nicola Rauti che si è fermato dopo i primi minuti della sfida contro il Teramo, poche speranze di rivedere Lorenzo Lucca che verrà valutato dallo staff in giornata. Ancora differenziato per Michele Somma e Andrea Palazzi, non al top neanche Moses Odjer che però potrebbe aggregarsi al gruppo.