Italia-Galles, Mancini: “Ragazzi straordinari. Turnover? Ecco la verità”

Le dichiarazioni del CT azzurro a margine del successo contro il Galles

"Fa piacere aver eguagliato un mito come Pozzo, ma lui ha vinto trofei molto più importanti delle 30 partite. Siamo felici perchè tutti i ragazzi hanno giocato una grande partita e non era semplice. Non era una partita così scontata, ma abbiamo voluto vincere e abbiamo meritato. Sono stati straordinari. Avremmo cambiato anche se la partita fosse stata decisiva, avevamo bisogno di mettere forze fresche. Siamo in 26 per questo, abbiamo bisogno di far giocare tutti e fargli guadagnare dei minuti. Per me il problema era quando erano infortunati. Ora sarà un po' più difficile fare delle scelte, ma sono giocati abituati a giocare grandi partite. Sarà un dispiacere lasciare fuori qualcuno, ma è meglio poter contare su tutti i giocatori".