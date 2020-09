Inter, Vidal saluta il Barcellona: “Sarete sempre nel mio cuore, ringrazio tutti. Prima dell’addio voglio dire una cosa”

Arturo Vidal è intervenuto per salutare il Barcellona dopo il suo passaggio all’Inter.

VIDEO Inter-Vidal, il cileno termina le visite mediche: oggi la firma con i nerazzurri. Le immagini

Il centrocampista cileno ormai ex blaugrana ha finalmente raggiunto l’accordo con la società nerazzurra per il suo ritorno in Italia, dopo gli anni passati tra il 2011 e il 2015 alla Juventus. Voluto fortemente dal tecnico dei milanesi Antonio Conte, la nuova mezzala interista andrà a completare uno scacchiere già molto assortito: capace di rifinire il gioco ma anche di bloccare le manovre offensive avversarie, Vidal rappresenta quella pedina di esperienza e sostanza che serviva alla compagine del patron Zhang per attuare un altro deciso passo in avanti verso future vittorie. Queste ultime, invece, non sono di certo mancate al classe ’87 negli anni passati in Spagna, dove con il club catalano ha conquistato un campionato e una supercoppa.

Calciomercato Inter, il Vidal-day: l’ex Juventus sposa la causa nerazzurra, il prossimo colpo di Marotta…

Anche per tali trionfi, Vidal si è riservato di ringraziare il Barcellona e tutti i suoi ex tifosi, tramite un post diramato dai canali social dello stesso calciatore cileno:”Oggi saluto tutti al Barcellona, dopo aver vissuto due anni meravigliosi in questo grande club. Me ne vado con l’orgoglio di aver vestito questa maglia e per aver giocato insieme a grandi calciatori e ottime persone. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei compagni, gli allenatori, i dirigenti, i dottori, lo staff e tutti i meravigliosi tifosi che mi hanno sempre dimostrato affetto. Oggi inizio una nuova tappa della mia vita ma resterete sempre nel mio cuore. Ci vediamo presto e sempre forza Barça”.

VIDEO Inter-Vidal. Sorrisi, saluti e pollice in su: Il ‘Guerriero’ atterra a Milano. Le immagini del suo arrivo