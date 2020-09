Calciomercato Inter, il Vidal-day: l’ex Juventus sposa la causa nerazzurra, il prossimo colpo di Marotta…

Inter-Vidal, affare concluso.

La storia tra l’Inter e Vidal trova finalmente il suo lieto fine: una telenovela lunga 2 stagioni, o meglio, 2 sessioni estive, con il cileno che sembrava sempre ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra senza che arrivasse mai la definitiva fumata bianca.Ora si, il sortilegio sembra definitivamente essersi esaurito. Arturo Vidal è finalmente sbarcato all’aeroporto di Milano Linate, in giornata sosterrà le visite mediche e dopo aver pranzato con i suoi agenti, si dirigerà in sede per firmare il contratto che lo legherà all’Inter per 2 anni con opzione di prolungamento per una terza stagione. Il suo stipendio si aggirerà intorno ai 6 milioni netti più bonus, questi ultimi legati sicuramente al cammino della compagine di Conte nelle competizioni europee.

Se questa volta l’affare è andato in porto, il merito, oltre che del ds Ausilio e dell’ad Beppe Marotta, è anche di Diego Godin che, accettando il trasferimento al Cagliari, ha lasciato via libera per il tesseramento dell’ex Juventus e Barcellona. I nerazzurri però preparano già il prossimo colpo in canna, Matteo Darmian. Il suo arrivo a Milano porterà, come conseguenza, la partenza di Antonio Candreva, promesso sposo della Samporia di Claudio Ranieri.

Dopo l’ingaggio dell’esterno attualmente in forza al Parma, Darmian, che salvo imprevisti si definirà questa settimana, il mercato in entrata dell’Inter potrebbe ritenersi concluso per questa sessione estiva. Intanto Conte si gode il guerriero Vidal che sarà subito a disposizione del tecnico barese e, senza dubbio, sarà da subito pronto a dare battaglia alla Juventus, la squadra che lo ha visto diventare grandenel campionato italiano.

VIDEO Calciomercato Inter, Vidal arriva all’Humanitas per la seconda parte delle visite: le immagini

VIDEO Inter-Vidal. Sorrisi, saluti e pollice in su: Il ‘Guerriero’ atterra a Milano. Le immagini del suo arrivo