Inter-Sampdoria, Ranieri: “Difficile che Quagliarella ci sarà. Non voglio rischiarlo”

La parola a Claudio Ranieri.

Il tecnico della Sampdoria, intervenuto presso il sito ufficiale del club blucerchiato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alle condizioni di Fabio Quagliarella che non potrà essere impiegato nella gara di domenica contro l’Inter, prima partita della ripresa per la squadra ligure e recupero della venticinquesima giornata di Serie A:

“In questo momento temo di non avere Fabio Quagliarella. Negli ultimi 3-4 giorni ha avvertito un piccolo fastidio al gemello del polpaccio e avendo tre partite a settimana perché rischiarlo? Il gemello è un muscolo particolare, ti fai male e poi stai fermo un mese. Domani valuterò con lui e col dottore, ma in linea di massima non sarà a disposizione“.

