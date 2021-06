Inter, parla l’ex Materazzi: “Mourinho e Conte hanno una cosa in comune”

Parola a Marco Materazzi.

L’ex difensore dell’Inter è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport esprimendosi così circa i dolorosi addii di José Mourinho post triplete e di Antonio Conte dopo la vittoria dello Scudetto: “Purtroppo sono andati via nel momento sbagliato, vale sia per Mourinho, che per Conte. Lo dissi a Josè prima di Madrid, potevamo aprire un ciclo in Italia e per Conte vale lo stesso discorso, ha creato un gruppo importante ma la sua scelta va rispettata. Da tifoso interista però lo ringrazio per dove ha riportato l’Inter”.

Chiosa finale di Marco Materazzi sugli Europei in cui l’Italia di Roberto Mancini proverà a dire la propria: “Il percorso è stato netto, poi giocando tre gare in casa c’è una grande occasione di andare avanti. Insigne ha fatto benissimo fino ad oggi, può essere la sorpresa. Siamo solidi, conta fare un gol più degli avversari, nient’altro”.

