Inter-Milan, De Vrij: “Una sfida bellissima, siamo stati più determinati. Risultato? Bisogna dire una cosa”

Abbiamo vinto e convinto contro un Milan forte.

Queste le dichiarazioni di Stefan De Vrij, difensore dell’Inter intervenuto nel post della gara di Coppa Italia contro il Milan. Trionfano i nerazzurri che, nonostante la rete iniziale di Ibrahimovic, sono riusciti comunque a spuntarla e qualificarsi alle semifinali della competizione. Ecco le parole dell’ex giocatore della Lazio ai microfoni di Inter Tv: “È stato un risultato giusto, la prestazione c’è stata, ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo vinto meritatamente. Sappiamo tutto quanto è importante un derby, soprattutto questo qui. Una partita bellissima da giocare per noi giocatori, ci teniamo per la società, per la squadra e per i tifosi. Siamo contenti per il risultato”.

