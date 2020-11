Inter, brutte notizie per Conte in vista del Torino: Kolarov positivo al Coronavirus

Aleksandar Kolarov positivo al Coronavirus.

Brutte notizie per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro perde uno dei possibili titolari, in vista della prossima sfida di campionato contro il Torino: il difensore serbo, infatti, appena rientrato dagli impegni con la propria nazionale ha scoperto di aver contratto il Covid-19. Il classe ’85 sta già osservando l’isolamento previsto dalle norme sanitarie, così come Marcelo Brozovic e Daniele Padelli.

Inter, Conte senza filtri: “Il club è stato chiaro, fatto un buon mercato. Eriksen e Vidal? Ho una certezza”

Di seguito, il comunicato ufficiale.

“FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

VIDEO Inter, gioie e dolori per Hakimi in Nazionale: prima il gol, poi il bruttissimo fallo del portiere