Inter, Bonolis: “Scudetto obiettivo concreto, ogni partita fa la differenza. Il gioco? Vi dico la mia”

Quest’Inter non ruba l’occhio? Per tradizione i nerazzurri non rubano.

Così Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo e tifoso dell’Inter intervenuto proprio in merito al momento che i nerazzurri stanno vivendo in Serie A. Primo posto e prestazioni estremamente positive stanno facendo sognare i tifosi interisti, che dopo nove anni di dominio incontrastato da parte della Juventus possono davvero sognare il diciannovesimo Scudetto della loro storia. Un ambizione e un obiettivo che – per la formazione di Antonio Conte – sembrerebbero coincidere in questa particolare e negativamente unica annata segnata dall’emergenza sanitaria.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Bonolis, intervistato in diretta esclusiva sulle frequenze di Radio Radio: “Ogni partita o ti dà o ti toglie punti. Quindi bisogna giocarsele tutte quante perché sono importanti per arrivare a quello che è l’obiettivo di qualunque squadra abbia una rosa e una società importante. Così come è stato a inizio stagione l’obiettivo di tante squadre come Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio. L’Inter deve portare a casa più punti possibile da qui al termine del campionato. Questa è l’unica insidia vera. Per il resto credo che la formazione sia sufficientemente quadrata per provare a non perderne strada facendo.

