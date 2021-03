Inter-Atalanta, Handanovic: “Bravi e fortunati, vittoria che dà merito al nostro percorso”

Vittoria sofferta ma vitale per la nostra crescita.

Queste le parole di Samir Handanovic, intervenuto al termine della sfida di Serie A tra Inter e Atalanta. L’estremo difensore nerazzurro ha voluto dire la sua in merito a questo importante successo interno che riporta la formazione di Antonio Conte a sei lunghezze di distacco dal Milan secondo. Tre punti fondamentali, ottenuti contro una delle big del campionato e, attualmente, tra le compagini fisicamente più in forma.

Ecco le parole di Handanovic, legate anche e soprattutto all’atteggiamento assunto da lui e dai suoi compagni per sfoggiare una prestazione di questo genere:“E’ stata una gara difficile contro una squadra fisica e forte, che ti prende uomo contro uomo a tutto campo. Siamo starti bravi a soffrire e a non concedere nulla. Siamo stati bravi e fortunati. Contro l’Atalanta è difficile giocare, hanno la stessa formazione da tre anni ed è tosta. Bisogna soffrire e il percorso di crescita passa anche da gare come questa. Adesso ci godiamo la vittoria, poi da domani inizieremo a pensare alla gara di Torino contro i granata”.

