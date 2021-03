Inter-Atalanta, Gasperini: “Soddisfatti della prestazione, ma l’1-0 sta stretto. Ilicic? Sicuro di una cosa”

Gian Piero Gasperini al termine di Inter-Atalanta.

Il tecnico della compagine bergamasca è intervenuto al termine del monday night che chiude la ventiseiesima giornata di Serie A. Un insuccesso quello maturato al termine dei 90′ di San Siro, dove si sono affrontate due compagini dalla spiccata qualità tecnica, il tutto all’insegna dell’equilibrio. Nonostante il risultato, l’allenatore dei nerazzurri è rimasto soddisfatto della prestazione messa in campo dai suoi, non riusciti a concretizzare alcune fondamentali occasioni sotto porta. Ecco le parole di Gasperini, legate in primo luogo all’analisi accorta e franca della prestazione:“Rigiocherei questa partita 100 volte come fatto stasera. Abbiamo perso su una palla inattiva sfortunata, avendo occasioni clamorose all’interno della loro area. Abbiamo fatto una buona partita, le cose che dico durante la partita non sono sempre indirizzate ad un giocatore in particolare. La sconfitta ci sta stretta e siamo arrabbiati, ma per il resto sappiamo di aver mettere in difficoltà una squadra in forma come l’Inter. Nessun gol? I nerazzurri non hanno concesso molto, non siamo stati cinici. Abbiamo cercato di arrivare al gol giocando palla a terra, trovando due tre chance. Poi nel finale è stato più difficile, anche perché loro si sono abbassati molto in virtù del risultato”.

Gasperini ha poi chiosato parlando della prestazione di Josip Ilicic e del prosieguo della stagione aldilà di questo match:”Ilicic? Non ha avuto tanto spazio, l’Inter si è chiuso bene ed era difficile fare meglio di come ha fatto. Siamo riusciti a difendere bene una squadra che gioca in contropiede con giocatori come Lukaku, Sanchez e Lautaro. Usciamo bene da una gara combattuta, contro una formazione candidata a vincere lo scudetto. Avrei voluto mettere Muriel e Zapata insieme, ma Duvan era stanco e ho dovuto effettuare scelte diverse. Abbiamo comunque mantenuto un buon equilibrio, usciamo bene da questa partita anche se con un po’ di rammarico che ci servirà comunque per le prossime gare. Ci giochiamo tutto in pochi punti, ci manca uno scalino rappresentato da tutte le big che si trovano in alto alla classifica”.