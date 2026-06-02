Sembrava pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli, salvo poi venire superato al fotofinish da Massimiliano Allegri. In questo momento Vincenzo Italiano è svincolato, e all'orizzonte non sembra esserci spazio per lui nella nuova Serie A. Il Milan continua a cercare altri profili, mentre il Napoli sta per ufficializzare Allegri. Per Italiano si aprono le porte dell'estero.

Piace in Turchia

Un sondaggio è pervenuto all'entourage di Vincenzo Italiano dalla Turchia. Il Besiktas ha manifestato il proprio interesse a ingaggiare l'allenatore ex Bologna e Fiorentina. I bianconeri di Turchia hanno concluso la stagione al quarto posto in campionato, e si sta muovendo alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo che l'allenatore Sergen Yalçın ha deciso di lasicare la guida del club (rescissione consensuale con il club datata 18 maggio). Al momento non risulta alcuna trattativa iniziata, si parla soltanto di un sondaggio, ma non è da escludere un'eventuale partenza di Italiano per un'avventura all'estero. Dopo aver lasciato Bologna, che aspetta la rescissione di Domenico Tedesco con il Fenerbahce, Italiano può fare il tragitto opposto, scegliendo la Turchia, sponda bianconera - quella del Besiktas, come nuova tappa della sua carriera. Nel frattempo, Italiano rimane in attesa di qualche interesse, oppure un'offerta concreta, da parte di qualche club di Serie A, anche se il tabellone delle squadre si riempie sempre di più.

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