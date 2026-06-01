Manca sempre meno alla firma di Domenico Tedesco con il Bologna. L'allenatore italo-tedesco ha sistemato gli ultimi dettagli per poter risolvere il proprio contratto con il suo ex club, e adesso è pronto ad approdare alla corte di Saputo. Atteso nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale.

Dettagli burocratici

La trattativa stava vivendo un momento di impasse a causa del suo contratto con il Fenerbahce. L'allenatore, esonerato a fine aprile dopo una sconfitta contro il Galatasaray, è rimasto a libro paga del club turco, e per poter firmare con il Bologna deve risolvere il proprio contratto con il Fener, in scadenza a giugno 2027. La svolta sarebbe arrivata nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da Luca Cilli, Tedesco ha trovato l'accordo con il club turco, limando gli ultimi dettagli burocratici per poter risolvere il proprio contratto. Adesso Tedesco è pronto a diventare il nuovo allenatore del Bologna.

Il contratto

L'accordo con Tedesco è totale, manca solamente l'ufficialità. L'allenatore firmerà un contratto di due anni, con opzione per un eventuale stagione in più. La trattativa non è mai stata in discussione, nonostante la mancata risoluzione del contratto con il Fenerbahce. Il club ha atteso il momento necessario, e adesso che tutto sembra definito, non resta che aspettare il comunicato ufficiale del club turco, così da poter dare il via libero definitivo.

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